Тюркин: "Динамо" голосовало против проведения матчей КХЛ во время Олимпиады

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московское "Динамо" голосовало против проведения перенесенных матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) во время паузы на Олимпийские игры в Пекине. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор "Динамо" Михаил Тюркин.

28 января КХЛ объявила, что перенесенные матчи не будут проводиться во время паузы на Олимпиаду. Решение было принято на основе опроса среди клубов. Против проведения матчей в олимпийскую паузу проголосовали 16 из 24 клубов лиги.

"Динамо" голосовало против игры в олимпийскую паузу, потому что все команды, которые находятся в верхней части таблицы, лишились практически от 30 до 50% своего состава, - сказал Тюркин. - То есть так называемый спортивный принцип будет явно нарушен. С одной стороны, теоретически можно доиграть. Но, по моему мнению, можно сейчас более цивилизованно завершить этот чемпионат".

"Несколько вариантов есть, они все опубликованы, мы примем любой из них. Я считаю, что любая команда должна быть готова к любому раскладу при таких проблемах, при такой болезни, которая почти три года бушует во всем мире. Надо относиться ко всему творчески, главное, чтобы было справедливо", - добавил генеральный директор "Динамо".

Тюркин отметил, что главное - достойно и в полном объеме провести матчи плей-офф. "Сейчас нужно готовиться к плей-офф, главное - достойно и в полном объеме провести именно игры плей-офф, потому что Кубок Гагарина и в целом чемпионат устроены так, что вся предварительная часть нужна для того, чтобы градировать команды для плей-офф, для завоевания Кубка Гагарина".

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 48 матчах.