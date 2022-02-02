Болельщикам на Олимпиаде в Пекине будут рассылаться приглашения на соревнования

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Болельщики для посещения Олимпийских игр в Пекине будут получать специальные приглашения, а число допущенных на трибуны будет зависеть от вида спорта. Об этом журналистам рассказал операционный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкри.

"Мы решили, что будем рассылать приглашения болельщикам, чтобы обеспечить безопасное проведение соревнований, - сказал Дюкри. - Количество болельщиков будет обусловлено тем, насколько это популярный вид спорта, на улице он проходит или в помещении. Число зрителей будет серьезно зависеть от того или иного мероприятия, простого ответа на этот вопрос нет".

В сентябре 2021 года пресс-служба МОК сообщила, что билеты на мероприятия зимних Олимпийских игры в Пекине будут распространяться только среди жителей Китая.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.