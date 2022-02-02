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Олимпиада-2022 в Пекине

Биатлонистка Буртасова прилетит в Китай для участия в Олимпиаде 3 февраля

Евгения Буртасова заменила в составе Валерию Васнецову

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 2 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Буртасова, которая заменила в составе национальной команды на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову, прибудет в Пекин 3 февраля. Об этом сообщил журналистам президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"[Буртасова] приезжает завтра", - сказал Майгуров.

СБР и Олимпийский комитет России 30 января подали запрос в оргкомитет Олимпиады на вынужденную замену Васнецовой на Буртасову. Два теста на коронавирус Васнецовой дали положительный результат, спортсменка помещена на карантин.

По его словам, решение о замене Васнецовой на Буртасову было принято оперативно. "Мы официально обратились в Олимпийский комитет России, они, соответственно, - в организационный комитет, в течение суток нам подтвердили замену", - отметил президент СБР.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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