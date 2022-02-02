Российские гимнасты пропустят этап Кубка мира в Германии из-за ограничений на въезд

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная России по спортивной гимнастике не сможет выступить на февральском этапе Кубка мира в германском Котбусе из-за ограничений на въезд лицам, не сделавшим прививку от коронавируса одной из сертифицированных Всемирной организацией здравоохранения вакцин. Об этом ТАСС сообщила старший тренер национальной команды Валентина Родионенко.

Этап Кубка мира в упражнениях на отдельных снарядах, который пройдет в Котбусе с 24 по 27 февраля, станет для гимнастов первым крупным стартом после октябрьского чемпионата мира в Японии.

"Мы не сможем принять участия как в февральском старте, так и в мартовском, который пройдет в Штутгарте, - сказала Родионенко. - Дело в том, что мы привиты "Спутником-V", который не сертифицирован в Европе. Как вы знаете, чемпионат Европы также пройдет в Германии, поэтому сейчас мы ищем возможность привиться в конце весны одной из сертифицированной ВОЗ вакцин".

"Нам важно иметь возможность соревноваться, - продолжила собеседница ТАСС. - Будет очень здорово, если нас пустят в Доху, где в начале марта должен пройти второй этап Кубка мира. Пока организаторы не одобрили наше участие и потребовали все документы о вакцинации. Думаю, только с этапом Кубка мира в Баку в конце марта у нас не должно быть проблем со въездом".

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет в Мюнхене с 11 по 21 августа, первенство мира - в Ливерпуле с 29 октября по 6 ноября.