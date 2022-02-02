Валиева, Щербакова и Трусова провели первую тренировку на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели первую тренировку на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Российские фигуристы прибыли в олимпийскую столицу 1 февраля, Александра Степанова и Иван Букин прилетят в Пекин позднее. Первыми на утреннюю тренировку вышли одиночники - Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко.

На первой тренировке российские фигуристки катали произвольные программы. Первой из них была Валиева, которая под "Болеро" откаталась с единственной заметной помаркой - приземлилась на две ноги с четверного тулупа. Четверной сальхов, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной риттбергер и еще два каскада из тройных прыжков спортсменка выполнила успешно, но не очень уверенно приземлила тройной аксель.

Щербакова не обошлась без падений - ей не удалось приземление с четверного флипа, однако перед этим спортсменка справилась с четверным лутцем. Остальные элементы также она выполнила успешно.

Трусова упала дважды - с четверного сальхова и четверного лутца, но справилась с четверным флипом, четверным лутцем в каскаде с тройным тулупом и другими элементами.

У бортика указания спортсменкам давали тренеры Этери Тутберидзе и Даниил Дудаков, с трибун за ними наблюдала олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Алина Загитова, которая приехала в Пекин в качестве комментатора Первого канала. После тренировки фигуристки воздержались от общения с журналистами.