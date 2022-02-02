Майгуров считает, что российские биатлонисты способны справиться с эмоциями на Олимпиаде

ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 2 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонисты, для большинства из которых Олимпиада в Пекине станет первой в карьере, смогут справиться с эмоциями перед стартом соревнований. Такое мнение журналистам высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

"Для многих это первая Олимпиада, психологический настрой нужен правильный, - сказал Майгуров. - Когда будет следующая Олимпиада, будет проще. Сейчас, я думаю, ребята и девчонки способны справиться со своими эмоциями".

В среду Майгуров проехал по олимпийской трассе в Чжанцзякоу и пообщался с биатлонистами, которые проводят тренировки. "Трасса нормальная, рабочая, есть буквально пара участков, когда навстречу дует сильный ветер, - отметил он. - Трасса - бетон, она будет оставаться жесткой от первой группы [биатлонистов] до четвертой".

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Первые медали в биатлоне будут разыграны 5 февраля в смешанной эстафете.