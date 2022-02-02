Бобслеист Гайтюкевич заявил, что первая тренировка в Пекине оставила отличные впечатления

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Лидер сборной России по бобслею Ростислав Гайтюкевич доволен состоянием льда на олимпийской трассе в Пекине и находится в отличном боевом настроении. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Сборная России по бобслею прилетела в столицу Китая утром 1 февраля.

"Прошло больше полумесяца с того момента, когда мы последний раз выходили на трассу, поэтому я очень соскучился по льду, - рассказал Гайтюкевич. - Первая тренировка получилась несколько сумбурной, потому что мы только вчера вечером разгрузили технику, а сегодня с утра пришлось ее немного настроить. Впечатления отличные, трасса стала немного мягче, я так понял, что ее траекторию немного подогнали под саночников. Мы уходили с трассы в отличном боевом настроении".

Последний раз Гайтюкевич выходил на трассу 23 января в швейцарском Санкт-Морице, где проходил заключительный этап Кубка мира.

"Сегодня я катался в двойке со своим основным разгоняющим в четверке Павлом Травкиным. Я очень благодарен организаторам за то, что они предоставили нам возможность сделать несколько дополнительных тренировочных заездов на олимпийской трассе. Для нас это очень важно", - добавил спортсмен.

Еще одна дополнительная тренировка запланирована у бобслеистов на 3 февраля. 10 февраля стартуют официальные тренировочные заезды. Первые олимпийские медали в мужском бобслее будут разыграны 15 февраля, определится победитель в состязаниях экипажей бобов-двоек.