Спортсменов на Олимпиаде в Пекине проверят на допинг около 2,9 тыс. раз

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Около 2,9 тыс. допинг-проб будет взято у спортсменов на зимних Олимпийских играх в Пекине. Об этом журналистам сообщил директор Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Бенджамин Коэн.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, в них примут участие около 3 тыс. спортсменов.

Коэн отметил, что половина от всех проб будет взята во внесоревновательный период. Пробы будут проверяться в пекинской лаборатории, которая имеет аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Взятые на Олимпиаде пробы будут храниться десять лет.

На Играх в Пекине впервые будет полноценно использоваться процедура тестирования пятен сухой крови. Собранный биоматериал помещается на специальную бумагу, после чего он высушивается. Полученный образец позволяет применять новые возможности для скрининга на запрещенные вещества, его проще хранить и транспортировать по сравнению с жидкой кровью.