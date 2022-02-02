Ягудин рассказал, что фигуристка Щербакова удивила его на первой тренировке в Пекине

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова сейчас находится в лучшей форме, чем на чемпионате Европы. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

В среду российские фигуристы провели первую тренировку на Олимпиаде в Пекине. На европейском первенстве, которое прошло в январе в Таллине, Щербакова заняла второе место.

"Камила [Валиева] сегодня была хороша, а [Анна] Щербакова меня удивила, потому что видно, что сейчас она в лучшей форме, чем на чемпионатах Европы и России, - рассказал Ягудин. - Был очень хороший четвертной флип, исполненный несколько раз, хороший лутц - и это главное, что мы его увидели, так как в последнее время наблюдали только флип. Да и флип сейчас делается Анной комфортно, раскованно".

"Саша Трусова опять сделала много четверных, их сегодня была большая разновидность - и лутцы, и сальховы, и тулупы, и флип. Но я придерживаюсь своей точки зрения. Не знаю, какую тактику выберут тренеры, кто будет выступать в командном турнире, а кто в личном, но вот это огромное количество четверных, это может сыграть злую шутку, как мы уже не раз видели в этом сезоне", - отметил Ягудин.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.