Российских спортсменов чаще остальных проверяли на допинг перед Олимпиадой в Пекине

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены чаще представителей других сборных проверялись на допинг перед зимними Олимпийскими играми в Пекине. Об этом журналистам сообщил директор Международного агентства допинг-тестирования (ITA) Бенджамин Коэн.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля, в них примут участие около 3 тыс. спортсменов.

Вторыми в списке стали представители Германии, третьими - США. В пятерку также попали спортсмены Канады и Норвегии.

Чаще всего тестировались представители горнолыжного спорта, биатлона, лыжных гонок, фристайла и бобслея, в командных видах спорта - хоккея и керлинга.

Перед Играми в Пекине в ITA от международных антидопинговых организаций и международных федераций поступило 5,4 тыс. рекомендаций. Агентство реализовало 80% поступивших запросов, что позволило проверить 95% спортсменов, указанных в рекомендациях.