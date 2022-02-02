Гайтюкевич: бобслеисты из Китая пропускают совместные тренировки, чтобы сохранить секреты

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Сборная Китая по бобслею пропустила первую дополнительную тренировку на Олимпиаде в Пекине для того, чтобы сохранить в тайне наработанные многочисленными заездами оптимальные траектории прохождения виражей на трассе. Такое мнение ТАСС высказал лидер российской команды по бобслею Ростислав Гайтюкевич.

Первая тренировка участников олимпийского бобслейного турнира состоялась в среду.

"Китайские бобслеисты были занесены сегодня в стартовый протокол, но на трассу они так и не вышли, - сказал Гайтюкевич. - Даже их бобов мы не видели сегодня. Напомню, на тестовых заездах и состязаниях, которые проходили здесь же в октябре, китайцев тоже не было".

"Говорят, что они катались на трассе три дня назад, когда другие команды еще не получили разрешение выходить на лед. Скажем так, следы их пребывания на трассе сегодня были заметны. Почему их нет вместе с нами до сих пор? Они не хотят раньше времени показывать свои секреты: траектории прохождения виражей и так далее", - добавил собеседник ТАСС.

Главным тренером сборной Китая по бобслею является олимпийский чемпион канадец Пьер Людерс, готовивший к Играм-2014 в Сочи российских спортсменов. В сезоне-2020/21 китайские бобслеисты не принимали участия в этапах Кубка мира, все это время они тренировались на домашней трассе.

Еще одна дополнительная тренировка запланирована у бобслеистов на 3 февраля. 10 февраля стартуют официальные тренировочные заезды. Первые олимпийские медали в мужском бобслее будут разыграны 15 февраля, определится победитель в состязаниях экипажей бобов-двоек.