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Футбол в России

"Крылья Советов" объявили об аренде футболиста "Рубина" Игнатьева

Нападающий будет выступать за самарский клуб до конца сезона

ТАСС, 2 февраля. Нападающий казанского футбольного клуба "Рубин" Иван Игнатьев продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов". Об этом сообщает пресс-служба казанской команды.

Футболист будет выступать за "Крылья Советов" на правах аренды до конца текущего сезона. Самарский клуб будет иметь право приоритетного выкупа игрока.

Игнатьеву 23 года, за "Рубин" он выступал с 2019 года, на его счету 37 матчей, в которых он отметился 3 голами. Футболист является воспитанником клуба "Краснодар".

"Крылья Советов" по итогам первой части сезона Тинькофф - Российской премьер-лиги занимают восьмое место в турнирной таблице, набрав 27 очков в 18 матчах. В 19-м туре самарцы 27 февраля на выезде сыграют с "Ростовом".

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