В УНИКСе не рассматривали вариант подписания контракта с баскетболистом Шведом

КАЗАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Казанский УНИКС не рассматривал возможность подписания контракта с баскетболистом Алексеем Шведом. Об этом ТАСС рассказал советник президента клуба Богдан Богачев.

Швед в августе прошлого года подписал контракт с московским ЦСКА.

"Он нам был не интересен, - сказал Богачев. - Он талантливый, хороший игрок, но мы по-другому строили команду".

28 января ЦСКА в гостях обыграл УНИКС в матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 86:75. Самым результативным игроком в составе победителей стал Швед, который набрал 27 очков.

Шведу 33 года, с сезона-2015/16 он выступал за подмосковные "Химки", в составе которых трижды стал серебряным призером Единой лиги ВТБ. Швед признавался самым ценным игроком Еврокубка, дважды - Единой лиги ВТБ.

Россиянин ранее уже выступал за ЦСКА, в составе армейцев он стал победителем Евролиги в 2008 году и двукратным чемпионом Единой лиги ВТБ (2008, 2012). Также он играл за клубы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк". В составе сборной России Швед становился бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.