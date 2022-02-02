Хоккеист Галиев включен в основной состав сборной России на Олимпиаду

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Нападающий московского "Динамо" Станислав Галиев переведен из числа запасных в основной состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Вместо Галиева в резерв переведен форвард петербургского СКА Кирилл Марченко. В список запасных также включен защитник уфимского "Салавата Юлаева" Шакир Мухамадуллин. Игрок обороны омского "Авангарда" Семен Чистяков покинул расположение национальной команды.

Состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры был объявлен 23 января. В Пекин полетят 25 хоккеистов основного состава и шесть запасных.

Галиеву 30 лет, в 2010 году он был выбран под общим 86-м номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтоном". За клуб нападающий провел 26 матчей, забросив одну шайбу и сделав три результативные передачи. В 2017 году подписал контракт с казанским "Ак Барсом", в составе которого стал обладателем Кубка Гагарина (2018). В мае 2021 года заключил соглашение с "Динамо".

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине. Мужской хоккейный турнир начнется 9 февраля. Россияне являются действующими олимпийскими чемпионами. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).