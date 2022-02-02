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Допинг-скандал вокруг российского спорта

В WADA рассказали, когда обсудят вопрос выполнения критериев по восстановлению РУСАДА

План восстановления статуса Всемирному антидопинговому кодексу РУСАДА должен быть реализован до середины декабря 2022 года

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) планируют провести аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в ближайшие месяцы. Об этом в Gkfy ТАСС сообщил генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

РУСАДА в начале июня прошлого года получило от WADA план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу, которого РУСАДА лишилось в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда. План должен быть реализован до середины декабря 2022 года.

"Для нас крайний срок указан в решении - это декабрь, - сказал Ниггли. - Сейчас мы подбираем в календаре даты, у нас запланирован аудит РУСАДА. Будем работать, обсуждать этот вопрос с правительством. Все это произойдет в ближайшие месяцы, к декабрю уже должно быть понимание".

Гендиректор WADA выразил надежду, что условия восстановления РУСАДА будут выполнены. "Считаю, мы недалеки от этого. Мы ведем продуктивный диалог как с РУСАДА, так и с министерством спорта, чтобы убедиться в том, что все будет сделано", - отметил он.

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