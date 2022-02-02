Футболист Обамеянг перешел в "Барселону" на правах свободного агента

ТАСС, 2 февраля. Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в испанский футбольный клуб "Барселона" на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба каталонской команды.

Обамеянг расторг контракт с английским "Арсеналом". Соглашение с "Барселоной" рассчитано до 30 июня 2025 года с возможностью расторжения по окончании сезона-2022/23. Сумма отступных - €100 млн.

В нынешнем сезоне Обамеянг провел 15 матчей в различных турнирах за "Арсенал", забил семь мячей и отдал две голевые передачи. В середине декабря Обамеянга лишили капитанской повязки из-за дисциплинарных нарушений.

Обамеянгу 32 года, он выступал за "Арсенал" с зимы 2018 года. За это время футболист провел 163 игры, забив 92 мяча и отдав 21 голевую передачу. Ранее нападающий выступал за французские "Дижон", "Лилль", "Монако", "Сент-Этьен", итальянский "Милан" и германскую "Боруссию" из Дортмунда. В составе "Арсенала" Обамеянг стал победителем Кубка (сезон-2019/20) и Суперкубка Англии (2020), будучи игроком "Боруссии", форвард дважды выиграл Суперкубок (2013, 2014) и Кубок Германии (2016/17), в "Сент-Этьене" он стал обладателем Кубка французской лиги (2012/13). За сборную Габона нападающий провел 63 матча, забив 29 голов и сделав 10 результативных передач.

"Барселона" располагается на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 35 очков в 21 матче. В следующем туре национального первенства подопечные Хави дома сыграют с мадридским "Атлетико" 6 февраля.