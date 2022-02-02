В "Северстали" рассказали, как планируют сохранить в клубе хоккеиста сборной Шугаева

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Контракт вратаря сборной России по хоккею Дмитрия Шугаева с череповецкой "Северсталью" действует до конца следующего сезона, поэтому последнее слово в переговорах будет за клубом. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Северстали" Андрей Разин.

"Во-первых, Шугаев подписан на следующий год, - отметил Разин. - А во-вторых, опасения, что другой клуб предложит переход нашим игрокам даже с действующим контрактом, есть всегда. В нашем клубе нет хоккеистов, которые после сезона будут иметь статус неограниченно свободного агента. Основное слово при подписании будет за "Северсталью".

"Мы будем предлагать условия контрактов не хоккеистам, а агентам, а дальше, если игрок не захочет, посчитаем, за сколько мы его сможем продать, как мы это сделали с [Ильей] Хохловым, который вернулся к нам бесплатно, с этим у нас проблем нет", - добавил Разин.

Шугаеву 23 года, он выступает за "Северсталь" с 2019 года. В 2021 году он дебютировал за сборную России на этапе Евротура в Финляндии. Вратарь вошел в состав сборной России для участия в Олимпийских играх в Пекине в качестве запасного.