Фазель порекомендовал выполнять тибетские упражнения во время изоляции на Олимпиаде

ПЕКИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Спортсменам в случае попадания на карантин и изоляцию во время Олимпиады в Пекине важно заниматься легкими физическими нагрузками, например, практиковать тибетские упражнения. Об этом ТАСС рассказал бывший член Международного олимпийского комитета Рене Фазель.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Множество прибывших в столицу Китая журналистов, спортсменов и обслуживающего персонала получают положительные тесты на коронавирусную инфекцию и отправляются на изоляцию, где находятся до тех пор, пока не получат два отрицательных теста.

"Я по образованию врач-дантист, но если ты настаиваешь, могу дать несколько советов. В конце концов, я сам недавно был на двухнедельной изоляции, - сказал Фазель. - Прежде всего, надо стараться не много есть, отдыхать, заниматься несложными физическими упражнениям. Йогой, например, но для тела, а не ментальной. Плюс общаться с друзьями, знакомыми - сейчас это возможно, учитывая множество мессенджеров и соцсетей".

"Также я очень рекомендую так называемые "Пять тибетских ритуалов" - можно погуглить. Только смотри не североамериканские пособия, а именно восточные. Очень полезные практики - я регулярно их выполняю и делал, когда был на карантине", - отметил Фазель.