AFP: подозреваемый в домашнем насилии футболист Гринвуд освобожден под залог

ТАСС, 2 февраля. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд, который ранее был задержан полицией Манчестера по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки, освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования. Об этом сообщает агентство AFP.

30 января девушка Гринвуда Гарриет Робсон выложила в Instagram фотографии со следами побоев: рассеченной губой и синяками на разных частях тела. Одно из фото она подписала следующим образом: "Всем, кто хочет знать, что Мэйсон Гринвуд на самом деле делает со мной". Гринвуд был арестован, ему были предъявлены обвинения в изнасиловании и угрозах убийства, однако в среду, по информации источника, он был освобожден под залог до проведения дальнейшего расследования.

Гринвуду 20 лет, он является воспитанником "Манчестер Юнайтед", за основную команду нападающий выступает с 2018 года. В составе клуба англичанин дошел до финала Лиги Европы сезона-2020/21. В текущем сезоне Гринвуд провел за "Манчестер Юнайтед" 24 матча, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи.