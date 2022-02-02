УНИКС намерен продлить контракт с бывшим игроком НБА Лоренцо Брауном

КАЗАНЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Казанский УНИКС надеется продлить контракт с американским разыгрывающим Лоренцо Брауном, если тот не получит предложений из Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом ТАСС рассказал советник президента клуба Богдан Богачев.

Браун является лучшим распасовщиком в текущем сезоне Евролиги, в среднем за матч делая 6,2 передачи.

"Мы надеемся, что получится продлить с ним контракт, но пока еще только середина сезона, - сказал Богачев. - Рано еще об этом говорить. Ему Казань нравится. Но могут быть разные факторы, может команда НБА прийти или топовые команды Евролиги забрать".

Брауну 32 года, до перехода в УНИКС он пять лет играл в НБА за "Филадельфию", "Миннесоту", "Финикс" и "Торонто", также баскетболист по одному сезону провел за сербскую "Црвену Звезду" и турецкий "Фенербахче".