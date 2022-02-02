Чернышенко: перелеты российских спортсменов в Пекин должны быть на особом контроле

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Организации перелетов в Китай российских спортсменов для участия в Олимпийских играх должна находиться на особом контроле. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Заключительный этап сбора в рамках подготовки к Олимпийским играм в Пекине национальные команды проводят в восьми российских городах, а также за рубежом. В соответствии с этим был разработан поэтапный график перелетов российских спортсменов в Пекин. По словам Чернышенко, до 10 февраля запланировано более 20 рейсов в Пекин.

"Логистика перелетов команд должна быть организована так, чтобы риски распространения вируса COVID-19 были сведены к нулю, - сказал Чернышенко. - Во всех аэропортах должны соблюдаться меры эпидемиологического контроля - командам выделяться специально обработанный транспорт для прибытия в аэропорт, досмотр в специально подготовленных залах, отдельно от пассажирского потока. Должна проводиться также полная дезинфекция транспорта, который доставляет команды непосредственно к борту. Обращаю внимание на необходимость особого контроля организации доставки спортсменов со стороны Роспотребнадзора, Росавиации, Минспорта и Олимпийского комитета России. По итогам правительством будет проведен анализ эффективности работы всех ответственных лиц и служб".

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.