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Олимпиада-2022 в Пекине

Стартовали первые соревнования на Олимпийских играх в Пекине

В борьбу вступили команды по керлингу в дабл-миксте
Керлингисты сборных Швейцарии и Китая EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI
Описание
Керлингисты сборных Швейцарии и Китая
© EPA-EFE/SALVATORE DI NOLFI

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Соревновательную программу Олимпийских игр открыли матчи группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте. Олимпиада проходит в Пекине.

В первый игровой день стартовали матчи между сборными Великобритании и Швеции, Австралии и США, Норвегии и Чехии, Китая и Швейцарии.

За медали в дабл-миксте поборются десять сборных. После кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимает участие в турнире.

В мужских соревнованиях по керлингу Россию представит команда Сергея Глухова, в женских - команда Алины Ковалевой. Первые встречи россияне проведут против сборных США 9 и 10 февраля соответственно.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля. В Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
Олимпиада-2022 в Пекине
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