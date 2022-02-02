Стартовали первые соревнования на Олимпийских играх в Пекине

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Соревновательную программу Олимпийских игр открыли матчи группового этапа турнира по керлингу в дабл-миксте. Олимпиада проходит в Пекине.

В первый игровой день стартовали матчи между сборными Великобритании и Швеции, Австралии и США, Норвегии и Чехии, Китая и Швейцарии.

За медали в дабл-миксте поборются десять сборных. После кругового турнира четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал и матч за третье место состоятся 8 февраля. Сборная России не смогла преодолеть квалификационный раунд и не принимает участие в турнире.

В мужских соревнованиях по керлингу Россию представит команда Сергея Глухова, в женских - команда Алины Ковалевой. Первые встречи россияне проведут против сборных США 9 и 10 февраля соответственно.

Церемония открытия Олимпийских игр пройдет 4 февраля. В Китае спортсмены разыграют 109 комплектов наград. Игры завершатся 20 февраля.