Фазель надеется, что хоккеисты сборной России без приключений доберутся до Пекина

ПЕКИН, 2 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель надеется, что хоккеисты сборной России без проблем доберутся до Пекина. Об этом он рассказал ТАСС.

Сборная России по хоккею вылетит в Пекин отдельным рейсом в среду.

"Я отбыл трехдневный карантин после прилета в Пекин и сегодня первый день "на свободе". Хочется надеяться, что Игры все-таки пройдут без проблем, а хоккеисты сборной России, которые сегодня должны прилететь, прибудут на Олимпиаду без приключений, все доберутся и будут готовиться, и что обойдется все без единого положительного теста [на коронавирус]", - сказал Фазель.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).