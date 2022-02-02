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Олимпиада-2022 в Пекине

Скелетонистка Никитина в столовой Олимпийской деревни предпочитает пасту, пиццу и гребешки

Сборная России по бобслею и скелетону прибыла в столицу Китая 1 февраля

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Скелетонистке Елене Никитиной очень нравится Олимпийская деревня, в которую она поселилась во вторник. Как рассказала ТАСС спортсменка, в столовой для спортсменов она предпочитает питаться пастой, пиццой и морскими гребешками.

Сборная России по бобслею и скелетону прилетела в столицу Китая утром 1 февраля. После прохождения тестов на коронавирус в аэропорту спортсмены отправились в Олимпийскую деревню, расположенную неподалеку от санно-бобслейной трассы.

"Мне очень нравится эта Олимпийская деревня, она современная, - заметила Никитина. - Здесь все компактней, чем было в Сочи восемь лет назад, но это и хорошо. В ней представители всего четырех видов спорта живут, поэтому деревня небольшая".

"Есть место для тренировок, еда прекрасная. Что я ем? Пасту, пиццу и гребешки", - добавила спортсменка.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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