Скелетонистка Никитина заявила, что недовольна своей ездой на первой тренировке в Пекине

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что допустила много ошибок во время спусков на первой предолимпийской тренировке в Пекине. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

Сборная России по бобслею и скелетону прилетела в столицу Китая утром 1 февраля. На следующий день спортсмены вышли на первую тренировку. Следующая тренировка запланирована на 5 февраля.

"Тем, что я показала на сегодняшней тренировке, я недовольна. Я ехала и ошибалась. Но понимаю, что если проеду ровно, то все будет хорошо", - заметила Никитина.

"Изначально мы ожидали, что трасса кардинально изменится по сравнению с тем, что было в октябре. Но сейчас я могу сказать, что все, в принципе, осталось так, как было. Виражи примерно такие же, скорость тоже не упала, только сейчас погода стала холоднее, чем в октябре, поэтому лед стал более твердым. Но ничего критичного нет", - добавила спортсменка.

Последний раз спортсменка выступала на соревнованиях в январе на заключительном этапе Кубка мира в швейцарском Санкт-Морице.

"Я не могу сказать, что успела очень соскучиться по соревнованиям. Мне кажется, эта пауза была нам на пользу, мы немного передохнули. И сейчас очень хочется опять соревноваться. Но перед этим нужно как следует потренироваться и прикататься к этой трассе", - заключила Никитина.