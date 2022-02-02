Саночник Павличенко дарил на китайский Новый год значки с медведем и котом-ушанкой

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко во время празднования в Олимпийской деревне китайского Нового года получал подарки от местного персонала, а в ответ дарил значки с талисманами олимпийской "Команды России" - медведем-неваляшкой и котом-ушанкой. Об этом Павличенко рассказал ТАСС.

Сборная России по санному спорту прилетела на Игры в Пекин 28 января. В ночь с 31 января на 1 февраля жители Китая праздновали наступление Нового года по лунному календарю, который пройдет под покровительством синего водяного тигра.

"Как отметили китайский Новый год? Китайцы нам подарки дарили, а мы в ответ - значки от Олимпийского комитета России (ОКР)", - сказал Павличенко.

"Команда России" - проект ОКР, объединяющий спортсменов, защищающих честь России на международных соревнованиях, и российских болельщиков. С апреля 2019 года талисманами олимпийской "Команды России" являются медведь-неваляшка и кот-ушанка.

"Мне очень нравится наша Олимпийская деревня, она реально по праву так называется. Внизу живут, как в отеле, я знаю, но это все не то, считаю. Сама Деревня очень красивая, вид на трассу из нее прекрасный", - заметил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.