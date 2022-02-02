Павличенко сообщил, что пока не успел идеально настроить сани для Олимпиады

ПЕКИН, 2 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Семен Павличенко на предолимпийских тренировках продолжает искать оптимальные настройки инвентаря, на котором рассчитывает показать на Играх в Пекине хороший результат. Об этом Павличенко сообщил ТАСС.

2 февраля на трассе Пекина мужчины-саночники совершили два первых официальных тренировочных заезда, днем ранее у них состоялись дополнительные тренировки с низких точек старта без отсчета времени.

"Трасса изменилась в лучшую сторону, но сейчас я выступал на санях, которые очень тяжело управляются, и допустил в первом заезде довольно серьезные ошибки, - сказал Павличенко. - Можно сравнить их с "Жигулями", у которых сняли гидроусилитель руля и отправили в путь. У меня даже брюшной пресс заболел после заезда".

"Сейчас поменяю их на боевые и посмотрю, как они будут вести себя по скорости. Я их на этапе Кубка мира, который проходил в Пекине в октябре, уже ставил на лед. Они тогда показывали хорошие секунды, но я не поехал на них сейчас, потому что не мог делать тогда качественные заезды. Но теперь изменил на них настройку, все проанализируем сегодня вечером и решим, что делать дальше", - добавил спортсмен.

Третий и четвертый официальные тренировочные заезды у мужчин-саночников запланированы на 3 февраля. Игры в Пекине стартуют днем позже.