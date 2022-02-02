Сноубордист Уайлд заявил, что не думает о медалях перед стартом Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион 2014 года сноубордист Вик Уайлд не думает о завоевании медалей перед стартом Олимпиады в Пекине, спортсмен рассчитывает показать свое лучшее выступление. Об этом Уайлд рассказал ТАСС.

Сборная России по сноуборду в среду вылетает в Пекин для участия в Олимпийских играх.

"Какая моя цель на Олимпиаду? Показать свой лучший результат, я не думаю о завоевании медалей. Я не могу контролировать других людей и то, как они катаются. Я могу только контролировать себя, следить за тем, как я катаюсь. Я не могу сказать, что завоюю золото, может быть, я катаюсь лучше всех, но одна ошибка может закончить все. Мы не знаем, что будет, но я попробую выложиться на 100 процентов, это самое важное", - сказал Уайлд.

"Сейчас для всех спортсменов тяжело проходить подготовку в связи с коронавирусными мерами. Это не только сложно для нашей команды, но и для всей сборной. Мы не знаем, что вообще будет с тестами на коронавирус, которые у нас берут. Нам следует готовиться как к лучшему, так и к худшему во время подготовки", - добавил спортсмен.

Уайлд отметил, что для него было бы честью стать знаменосцем сборной России. "Конечно, хотел бы быть знаменосцем, - сказал он. - Если меня выберут, это будет честью для меня. Сейчас я нахожусь в большом восторге от того, что происходит со мной. Я только хочу представить себя и Россию на Олимпиаде настолько хорошо, насколько могу".

Олимпийские соревнования по сноуборду пройдут с 5 по 15 февраля.