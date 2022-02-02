Биатлонистка Буртасова смогла попасть на рейс в Пекин в последний момент

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российская биатлонистка Евгения Буртасова, которая заменила в составе национальной команды на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову, попала на рейс в Пекин перед закрытием регистрации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Буртасова может заменить Васнецову в сборной России по биатлону на Олимпиаде

В среду президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров сообщил журналистам, что Буртасова прилетит в Пекин 3 февраля. Планировалось, что биатлонистка полетит вместе со сборными России по хоккею, лыжному двоеборью, сноуборду (параллельные дисциплины), горным лыжам, а также с отдельными спортсменами из команд по конькобежному спорту. Позднее в штабе официальной делегации сообщили ТАСС, что хоккеисты вылетят в Пекин отдельным рейсом в 20:55 мск. Остальные спортсмены должны были вылететь в 19:00 мск.

Буртасова столкнулась с проблемами при регистрации на рейс. По сведениям ТАСС, проблему с попаданием на борт удалось решить благодаря оперативным действиям Союза биатлонистов России и штаба российской команды.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.