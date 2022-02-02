Рейс с президентом ОКР Поздняковым, сноубордистами и горнолыжниками вылетел в Пекин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, а также сноубордисты сборной России, выступающие в параллельных дисциплинах, двоеборцы, горнолыжники и отдельные спортсмены из команд по конькобежному спорту отправились в Пекин на Олимпийские игры.

Самолет вылетел из аэропорта Шереметьево в 20:01 мск. На этом рейсе в Пекин также отправилась биатлонистка Евгения Буртасова, которая заменила в составе национальной команды на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.

Первоначально в среду в Пекин должен был вылететь один борт, однако, как сообщили ТАСС в штабе официальной делегации, "в связи с возникшей необходимостью" было решено организовать еще один рейс в этот же день. На нем позднее улетит мужская сборная России по хоккею.

В составе сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах на Олимпиаде выступят Дмитрий Логинов, Виктор Уайлд, Игорь Слуев, Андрей Соболев, Наталья Соболева, Полина Смоленцова, Милена Быкова. В состав команды по лыжному двоеборью вошли Вячеслав Барков, Артем Галунин и Самир Мастиев. В состав сборной по горнолыжному спорту включены Александр Андриенко, Александр Хорошилов, Иван Кузнецов, Полина Мельникова, Юлия Плешкова, Екатерина Ткаченко и Анастасия Горностаева.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля.