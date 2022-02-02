Муж биатлонистки Буртасовой рассказал о причинах задержки ее регистрации на рейс в Пекин

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заминка российской биатлонистки Евгении Буртасовой на регистрации на рейс в Пекин была связана с тем, что в Чехии, откуда спортсменка прилетела в Москву, ошиблись в написании документов. Об этом ТАСС сообщил муж биатлонистки Максим Буртасов.

Буртасова, которая заменила в составе сборной России на Олимпийских играх заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову, попала на рейс в Пекин перед закрытием регистрации. Буртасова столкнулась с проблемами при регистрации на рейс. По сведениям ТАСС, проблему с попаданием на борт удалось решить благодаря оперативным действиям Союза биатлонистов России (СБР) и штаба российской команды.

"Произошла такая же ситуация, как понимаю, как в прошлый раз у биатлонисток, у которых не было документов, не было зеленого подтверждения от принимающей стороны, - сказал Буртасов. - Евгения заполняла документы, пока находилась в Чехии, но чешская сторона ошиблась, и получилась заминка. Но российская сторона связалась с представителями Китая, вопрос решили".

"Тут, по-моему, всех подняли на уши, Олимпийский комитет России и СБР в том числе. Спортсмены летят на такой праздник, нужно взаимодействие всех сторон. Все, мы ее отправили, зарегистрировали" - добавил собеседник агентства.

Буртасов рассказал, что он будет поддерживать жену на Олимпиаде. "Пожелания Евгении? Ей ничего не надо желать, она все знает, пусть наслаждается праздником. Какой-никакой это праздник, мечта. Мы просто будем поддерживать ее", - отметил он.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.