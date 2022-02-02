УНИКС уступил "Альбе" в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Альбы" Маодо Ло, набравший 16 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Лоренцо Браун - 12.

УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, в 22 матчах команда одержала 12 побед и потерпела 10 поражений. "Альба" идет на 15-м месте, у команды семь побед при 15 поражениях.

В следующем матче УНИКС на выезде сыграет с литовским "Жальгирисом" 4 февраля. "Альба" в тот же день встретится с ЦСКА в Москве.