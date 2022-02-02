{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

УНИКС уступил "Альбе" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 53:81
Форвард УНИКСа Марио Хезонья EPA-EFE/ZIPI
Описание
Форвард УНИКСа Марио Хезонья
© EPA-EFE/ZIPI

ТАСС, 2 февраля. Казанский УНИКС проиграл германской "Альбе" со счетом 53:81 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

На эту тему
ЦСКА в овертайме уступил "Анадолу Эфесу" в матче баскетбольной Евролиги
ЦСКА в овертайме уступил "Анадолу Эфесу" в матче баскетбольной Евролиги

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Альбы" Маодо Ло, набравший 16 очков. В составе УНИКСа больше всех очков набрал Лоренцо Браун - 12.

УНИКС занимает седьмое место в турнирной таблице Евролиги, в 22 матчах команда одержала 12 побед и потерпела 10 поражений. "Альба" идет на 15-м месте, у команды семь побед при 15 поражениях.

В следующем матче УНИКС на выезде сыграет с литовским "Жальгирисом" 4 февраля. "Альба" в тот же день встретится с ЦСКА в Москве.

Мировой футбол
Последний розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу перед сменой формата стартует в ОАЭ
Турнир завершится 12 февраля
Читать полностью