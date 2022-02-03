Путин рассчитывает на честную бескомпромиссную борьбу на Олимпиаде в Пекине

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин отказался давать прогноз о количестве медалей, которые могут завоевать спортсмены из РФ на Олимпиаде в Пекине. Глава государства заметил, что на этот раз получение наград будет зависеть не только от исхода борьбы, но и от эпидемической ситуации из-за коронавируса.

"Конечно, мы будем болеть за наших спортсменов, радоваться каждой их победе, каждому достижению. Но сколько их будет и какого достоинства будут награды, покажут только соревнования", - сказал Путин в интервью Медиакорпорации Китая.

"Да и эпидемическая ситуация может повлиять на участие спортсменов, а значит, и на итоговые результаты", - заметил президент РФ. При этом он уверен, что "качественная подготовка к олимпийским стартам поможет олимпийцам проявить свой спортивный характер, в честной, бескомпромиссной борьбе продемонстрировать свое мастерство, умение добиваться поставленных целей".

Выступление сборной России по хоккею

Путин выразил надежду на достойное выступление сборной России по хоккею на зимних Олимпийских играх в Пекине.

"Конечно, мы очень рассчитываем, что наши хоккеисты достойно выступят на предстоящих Играх. У России - хорошо подготовленная, сплоченная командным духом и волей к победе "ледовая дружина". И каждому ее звену по силам первым забить шайбу в ворота соперников", - сказал Путин.

По его словам, нет никаких сомнений, что соревнования по хоккею на Олимпиаде в Пекине "будут, как всегда, яркими и запоминающимися". "Будем болеть за красивый хоккей и, конечно, верим в наших ребят и желаем им успехов", - добавил президент.

Отвечая на вопрос о своих любимых зимних видах спорта, Путин сказал, что на любительском уровне ему нравится играть в хоккей и что он с удовольствием принимает участие в мероприятиях Ночной хоккейной лиги, когда позволяет график. "При любой возможности катаюсь на горных лыжах. Однако этим мои спортивные интересы не ограничиваются. Люблю биатлон, фигурное катание, где наши спортсмены традиционно очень сильны. Интересуюсь прыжками на лыжах с трамплина. Правда, из-за нехватки времени смотрю соревнования только по телевизору", - поделился российский лидер.