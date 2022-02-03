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Олимпиада-2022 в Пекине

Си Цзиньпин: Китай готов к проведению Олимпиады и сделает все для ее безопасности

По словам лидера КНР, страна сделает все, чтобы Олимпийские игры были яркими и блестящими
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Артем Иванов/ТАСС
Описание
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
© Артем Иванов/ТАСС

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Китай в полной мере готов к проведению зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине и примет все необходимые меры для обеспечения ее безопасности. Об этом в четверг на сессии Международного олимпийского комитета заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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"Олимпиада 2022 года в Пекине откроется завтра вечером. Весь мир обратит свой взор в сторону Китая, и наша страна готова. Мы сделаем все, чтобы они [Олимпийские игры] были яркими и блестящими", - подчеркнул глава государства.

"Современный мир под действием серьезных изменений и первой за столетие пандемии входит в эпоху глубокой трансформации и серьезных вызовов человечеству", - отметил он.

"Мы привержены воплощению олимпийской идеи. Благодаря подготовке и проведению зимних Олимпийских игр мы успешно привлекли к зимним видам спорта 300 млн жителей Китая. Мы также содействовали региональному развитию, защите окружающей среды, инновационным решениям и улучшению уровня жизни людей в Китае", - добавил Си Цзиньпин.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

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КитайОлимпиада-2022 в Пекине
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