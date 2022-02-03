В МОК раскритиковали идею проведения чемпионата мира по футболу раз в два года

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Предложение Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионаты мира каждые два года может негативно сказаться на здоровье игроков и подорвать устойчивость других спортивных федераций. Об этом на 139-й сессии МОК заявил президент Объединенного мира борьбы (UWW) Ненад Лалович, который в исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) представляет летние виды спорта.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино говорил о желании проводить чемпионат мира раз в два, а не в четыре года.

"Хотел бы еще раз изложить позицию нашей ассоциации [летних видов спорта]. Предложение ФИФА может негативно отразиться на здоровье спортсменов и подорвать устойчивость других спортивных федераций. Одностороннее решение ФИФА проводить чемпионат мира раз в два года и расширение европейских лиг могут иметь серьезные последствия не только для футбола, но и для других видов спорта. Эти последствия нельзя недооценивать", - сказал Лалович.

"Наша ассоциация считает, что ФИФА должна тщательно рассмотреть этот вопрос и провести глобальные консультации со спортивным сообществом. Футболисты уже практически играют на пределе человеческих возможностей, клубы, которые приглашают игроков, столкнутся с еще большими вызовами", - добавил Лалович.

Член МОК алжирец Мустафа Берраф, выступавший до Лаловича, заявил, что идея ФИФА нанесет непоправимый ущерб спорту, "подорвет его и футбол в частности". "Это предложение оттолкнет другие виды спорта, это неприемлемо с нашей точки зрения, - подчеркнул Берраф. - Помимо этого, будет создан разрыв между женскими и мужскими видами спорта, это подорвет наши усилия по обеспечению равенства во всех видах спорта".

"Футболисты - не роботы, им нужно время на восстановления физических сил", - резюмировал он.

Также против идеи ФИФА выступил член комиссии спортсменов МОК Рю Сеун Мин.