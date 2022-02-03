Гол Кузнецова не спас "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Эдмонтоном"

ТАСС, 3 февраля. "Вашингтон" со счетом 3:5 на своей площадке проиграл "Эдмонтону" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Леон Драйзайтль (2-я минута), Эвандер Кейн (4), Коннор Макдэвид (6) и Райан Ньюджент-Хопкинс (56, 59). У проигравших отличились Ларс Эллер (8), Конор Шири (30) и Евгений Кузнецов (43).

Кузнецов забросил 14-ю шайбу в текущем сезоне. Также в 44 матчах на его счету 31 результативная передача. Его одноклубник Александр Овечкин, попавший под действие ковид-протокола НХЛ, пропустил первую встречу в сезоне. Российский вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов был заменен после третьей пропущенной шайбы на Финикса Копли.

"Вашингтон" с 59 очками после 47 матчей занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона. "Эдмонтон" набрал 49 очков в 42 играх и располагается на пятой строчке в Тихоокеанском дивизионе. В следующем матче "Вашингтон" в ночь на 9 февраля примет "Коламбс", "Эдмонтон" в тот же день дома сыграет с "Вегасом".

В другом матче игрового дня "Сиэтл" со счетом 3:0 обыграл "Нью-Йорк Айдендерс". Российский вратарь "Айлендерс" Семен Варламов отразил 28 бросков из 30, последняя шайба в матче была заброшена в пустые ворота.