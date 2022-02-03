Бах передаст Инфантино позицию МОК по вопросу проведения чемпионата мира раз в два года

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерен передать позицию своей организации по вопросу проведения чемпионата мира раз в два года главе Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Об этом он сообщил в ходе сессии МОК.

На сессии, проходящей в Пекине, члены МОК раскритиковали идею Инфантино проводить турнир раз в два года, объяснив свое решение беспокойством за здоровье футболистов.

"Президент ФИФА позавчера отменил свою поездку в Пекин на фоне пандемии ковида, но это не значит, что мы не можем обсуждать этот вопрос. Если вы не возражаете, мы передадим ему все озвученные здесь комментарии, - сказал Бах. - Могу я рассчитывать на то, что сессия поддерживает эти замечания, и это является общей позицией МОК?"

Члены сессии МОК поддержали решение Баха единогласно.