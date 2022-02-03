Бобслеистка Сергеева: в Пхёнчхане мы были непонятно кто, в Пекине чувствуем себя командой

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Российской бобслеистке Надежде Сергеевой олимпийская атмосфера Пекина нравится больше по сравнению с Играми 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, где она выступала в статусе олимпийского атлета из России. О своих предпочтениях Сергеева сообщила ТАСС.

Сергеева считает, что в монобобе у нее будет больше шансов на медаль на Олимпиаде

Из-за санкций, наложенных на российский спорт Международным олимпийским комитетом (МОК) в декабре 2017 года за многочисленные нарушения антидопинговых правил, на Играх в Южной Корее российские спортсмены имели право выступить только после получения приглашения от МОК и в статусе олимпийского атлета из России. На Олимпиаду в Китай россияне приехали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

"Если сравнивать эти Игры с Пхёнчханом-2018, то сейчас я чувствую себя немного поспокойнее, да и сама трасса в Китае мне нравится больше корейской, - призналась Сергеева. - Тем более здесь будет дебютировать новая дисциплина - монобоб, что тоже очень интересно. В Пхёнчхане мы были серо-белые и непонятно кто, без флага, гимна и с нейтральным статусом. Здесь мы все равно одна команда, мы узнаваемые".

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое ранее признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Таким образом, сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.