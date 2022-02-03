Сергеева считает, что китайские бобслеисты могут вмешаться в борьбу за олимпийские медали

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Китайские бобслеисты, никогда ранее не показывавшие на международных стартах высокие результаты, на домашних Олимпийских играх имеют шансы вмешаться в борьбу за медали благодаря отличному знанию особенностей трассы. Такое мнение ТАСС высказала российская бобслеистка Надежда Сергеева.

2 и 3 февраля на олимпийской трассе Пекина проходят первые тренировки бобслеистов, в числе участников нет китайских спортсменов. Хозяева Игр-2022 не принимали участия и в тестовых заездах и состязаниях, которые проходили на этой же трассе в октябре.

"Китайцев здесь нет потому, что они не хотят показывать нам свои траектории, - сказала Сергеева. - Они в прошлом сезоне из-за пандемии пропустили все международные старты, они здесь все время катались. Поэтому знают многие тонкости и постараются как можно позже показать это нам".

"Будут ли китайцы бороться за награды? А почему бы и нет", - добавила собеседница ТАСС.

В сезоне 2020/21 китайские бобслеисты не принимали участия в этапах Кубка мира, все это время они тренировались на своей домашней трассе. Главным тренером сборной Китая по бобслею является олимпийский чемпион канадец Пьер Людерс, готовивший к Играм-2014 в Сочи российских спортсменов.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.