Бобслеистка Макарова заявила, что ставит на Олимпиаде задачу прыгнуть выше своей головы

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Российская бобслеистка Анастасия Макарова, дебютирующая на Олимпийских играх, ставит перед собой задачу достичь максимального результата. Об этом спортсменка сообщила ТАСС.

"Я хочу здесь показать лучший для себя результат и не подвести свою команду, - призналась Макарова. - Не хочу сейчас говорить о том, на борьбу за какие места я нацелена. Я буду стараться сделать здесь то, на что способна. И постараться даже прыгнуть выше своей головы, вытащить из себя весь максимум".

"Думаю, когда начнутся официальные тренировочные заезды, у меня появится хорошее олимпийское настроение. Мы только два дня назад прилетели, поэтому пока вкатываемся и привыкаем, исправляем свои ошибки. Но в целом мне здесь все нравится, впечатления хорошие, организовано все здорово", - заключила собеседница ТАСС.

Сборная России по бобслею прилетела в Пекин 1 февраля, 2 и 3 февраля спортсмены провели первые тренировки на олимпийской трассе. Обладатели олимпийских медалей в женском монобобе определятся 14 февраля, в женской двойке - 19 февраля. Макарова будет выступать только в двойке.