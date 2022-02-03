Российская премьер-лига заняла шестое место в Европе по выручке за 2020 финансовый год

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тинькофф - Российская премьер-лига (РПЛ) заняла шестое место среди европейских чемпионатов по выручке за 2020 финансовый год. Это следует из 13-го выпуска сравнительного отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по лицензированию клубов, который есть в распоряжении ТАСС.

Отчет УЕФА был подготовлен после детального анализа финансовых показателей, полученных от более чем 700 клубов, а также последних финансовых показателей за 2021 год. Данные за предыдущий год (сезон-2020/21) были предоставлены 95 клубами из 22 стран. От России данную документацию предоставили петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", а также казанский "Рубин".

РПЛ занимает шестое место в списке 20 лучших европейских лиг по суммарным доходам клубов за 2020 финансовый год (сезон-2019/20). Этот показатель у чемпионата России равен €777 млн, что на 11% меньше, чем в 2019 финансовом году. В сезоне-2018/19, последнем до начала пандемии коронавируса, суммарные доходы были равны почти €862,5 млн. Ниже Российской премьер-лиги в десятке лучших располагаются чемпионаты Турции (€609 млн, минус 9%), Нидерландов (€558 млн, минус 4%), Бельгии (€478 млн, плюс 7%) и Португалии (€391 млн, минус 17%).

Выше РПЛ по итогам 2020 финансового года располагается пятерка ведущих лиг Европы. Первое место занимает чемпионат Англии (€5,168 млрд, минус 12%), на второй позиции располагается чемпионат Испании (€3,168 млрд, минус 5%), тройку замыкает чемпионат Германии (€3,060 млрд, минус 9%). Четвертую и пятую строчки занимают чемпионаты Италии (€2,052 млрд, минус 21%) и Франции (€1,680 млрд, минус 11%).