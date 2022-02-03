Олимпиаду в Пекине посетят 150 тыс. зрителей, находящихся за пределами "пузыря"

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Около 150 тыс. зрителей, проживающих за пределами "закрытого круга", смогут посетить Олимпийские игры в Пекине. Об этом во время сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил вице-президент оргкомитета "Пекин-2022" Ян Шуань.

В январе оргкомитет решил изъять билеты из открытой продажи из-за сложной эпидемиологической обстановки, их распределят среди определенных групп.

Сейчас в оргкомитете отметили, что в числе зрителей будут и те, кто находится за пределами "замкнутого круга" или "пузыря", в котором проживают все участники Олимпиады. На них придется около половины зрительских мест. "В число этих зрителей войдут и иностранцы, проживающие на материковой части Китая, члены дипломатических миссий и партнеры по маркетингу, местные жители, учащиеся начальных и средних школ", - сказал Ян Шуань.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.