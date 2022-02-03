Банька: WADA надеется, что Россия в будущем сохранит сильную антидопинговую систему

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) продолжает отслеживать выполнение условий для восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и надеется, что Россия в будущем сохранит сильную систему противодействия допингу. Об этом заявил на 139-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) президент WADA Витольд Банька.

"WADA продолжает отслеживать условия восстановления РУСАДА, которые предусматриваются в решении CAS [Спортивного арбитражного суда]. Агентство работает с РУСАДА, чтобы к концу года оценить достигнутый прогресс. Мы начали вести диалог с российскими властями, надеемся, что в будущем Россия будет поддерживать и сохранять сильную антидопинговую систему", - сказал он.

Банька добавил, что время расследования дела о манипуляциях с базой данных московской лаборатории было для WADA и независимого отдела разведки и расследований напряженным.

"Существенная работа ведется WADA в отношении допинговых случаев в рамках "Операции LIMS". WADA делает все, чтобы защитить Игры в Пекине", - добавил он.

Спортивный арбитражный суд в декабре 2020 года поддержал иск Всемирного антидопингового агентства, которое ранее признало Российское антидопинговое агентство несоответствующим Всемирному антидопинговому кодексу за то, что российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System) и лежащих в их основе аналитических данных московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 годы. Российские власти обвинения в манипуляции с базой данных отрицают. Таким образом, сборная России до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира выступает без флага и гимна.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.