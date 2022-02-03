"Зенит" и ЦСКА вошли в топ-20 европейских футбольных клубов за 2020 финансовый год

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Российские футбольные клубы "Зенит" и ЦСКА вошли в двадцатку лучших команд Европы за 2020 финансовый год по различным показателям. Это следует из 13-го выпуска сравнительного отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по лицензированию клубов, который есть в распоряжении ТАСС.

Отчет УЕФА был подготовлен после детального анализа финансовых показателей, полученных от более чем 700 клубов, а также последних финансовых показателей за 2021 год. Данные за предыдущий год (сезон-2020/21) были предоставлены 95 клубами из 22 стран. От России данную документацию предоставили петербургский "Зенит", московские "Спартак" и "Локомотив", а также казанский "Рубин".

Петербургский "Зенит" занял 17-е место в списке 20 лучших клубов Европы по доходам за 2020 финансовый год (сезон-2019/20). Этот показатель у сине-бело-голубых зафиксирован на отметке в €214 млн, что на 12% меньше, чем в 2019 финансовом году (сезон-2018/19). В этом списке российский клуб оказался выше английского "Эвертона" (€212 млн), испанской "Валенсии" (€210 млн) и французского "Лиона" (€194 млн).

Первое и второе места в этом списке заняли испанские "Барселона" (€730 млн) и "Реал" (€715 млн), тройку лучших замкнула германская "Бавария" (€634 млн). В топ-10 также вошли английские "Манчестер Юнайтед" (четвертое место, €580 млн), "Ливерпуль" (6, €559 млн), "Манчестер Сити" (7, €553 млн), "Челси" (8, €465 млн) и "Тоттенхэм" (9, €459 млн). Кроме того, в него попали французский ПСЖ (5, €560 млн) и итальянский "Ювентус" (10, €401 млн).

В отчете УЕФА отмечается, что клубы и лиги на всех уровнях пострадали от пандемии коронавируса. Причем для некоторых более сложным был 2020 финансовый год, а для других - 2021-й.

ЦСКА в топ-20 лучших клубов Европы по "чистому капиталу"

Как отмечается в отчете УЕФА, "чистый капитал клубов сократился из-за потерь от пандемии, но все еще значительно превышает исторический уровень". Если учитывать данные из ранней отчетности 95 клубов за 2021 финансовый год (сезон-2020/21), этот показатель снизился на 25% - с €7,050 млрд в 2019 финансовом году до €5,297 млрд в 2021 финансовом году.

В отчете подчеркивается, что пандемия коронавируса и ее последствия "сводит на нет огромный прогресс, достигнутый за последнее десятилетие благодаря финансовому fair play УЕФА (согласно этим правилам, введенным в 2011 году, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают - прим. ТАСС)". За указанный период чистые активы клубов за вычетом обязательств выросли втрое. Несмотря на снижение на четверть, показатели 2021 финансового года по-прежнему выше уровня 2017 финансового года (€5,256 млрд) и более чем в два раза выше, чем десять лет назад (€2,256 млрд).

Московский ЦСКА в списке лучших клубов Европы по "чистому капиталу" за 2020 финансовый год (сезон-2019/20) занимает 18-е место - €141 млн. Этот показатель в процентах от доходов армейцев за данный период равен 295% (лучший результат среди всех клубов в топ-20 по этому критерию). Российская команда располагается выше испанского "Атлетика" из Бильбао (€137 млн, 132% от дохода) и германского "Лейпцига" (€131 млн, 47%).

Тройку лучших в этом списке составляют английские "Манчестер Юнайтед" (€910 млн, 157%), "Манчестер Сити" (€803 млн, 145%) и "Челси" (€583 млн, 125%). В топ-10 также входят испанский "Реал" (четвертое место, €533 млн, 75%), германские "Бавария" (5, €492 млн, 78%), "Боруссия" из Дортмунда (9, €305 млн, 82%) и "Хоффенхайм" (10, €275, 237%), английские "Арсенал" (6, €394 млн, 101%) и "Тоттенхэм" (7, €387 млн, 84%), а также французский ПСЖ (8, €355 млн, 63%).