{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Олимпиада-2022 в Пекине

Степанова и Букин прилетят в Пекин в соответствии со своим планом подготовки к Олимпиаде

Фигуристы пропустят командный турнир
Александра Степанова и Иван Букин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Степанова и Иван Букин
© Наталия Федосенко/ТАСС

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин, выступающие в танцах на льду, прилетят на Олимпийские игры в Пекин в соответствии с индивидуальным планом подготовки. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России Ольга Ермолина.

Фигуристы не прилетели в Китай вместе с другими российскими спортсменами и пропустят командный турнир, который начнется 4 февраля.

"Степанова и Букин готовятся по своему индивидуальному плану вместе с тренерами. И в соответствии с ним прилетят в Пекин, куда помимо "Аэрофлота" ежедневно летают самолеты других компаний", - сказала Ермолина.

Соревнования в танцах на льду на Олимпиаде начнутся 12 февраля.

Теги
Олимпиада-2022 в Пекине
НХЛ
Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
Встреча завершилась со счетом 5:0
Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
Читать полностью