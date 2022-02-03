Призовой фонд еврокубков в условиях пандемии увеличился до €2,7 млрд в год

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Суммарный призовой фонд клубных турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций - в условиях пандемии коронавируса увеличился до €2,7 млрд в год. Об этом говорится в заявлении президента УЕФА Александера Чеферина в 13-м выпуске сравнительного отчета организации по лицензированию клубов, который есть в распоряжении ТАСС.

С сезона-2021/22 в европейском клубном футболе, помимо Лиги чемпионов и Лиги Европы, проводится новый турнир - Лига конференций. Финалы этих турниров пройдут в Санкт-Петербурге, Севилье и Тиране 28, 18 и 25 мая соответственно.

"Сезон-2021/22 приближается к середине, посещаемость матчей восстанавливается, - сказал Чеферин. - Это важный показатель состояния клубов, он был достигнут благодаря большим усилиям по организации матчей и разработке эффективных протоколов по всей Европе. Клубы отреагировали на неизбежные финансовые последствия пандемии. Их доходы находятся под серьезным давлением, но сравнительный отчет по лицензированию клубов УЕФА показывает, что два ключевых источника доходов остаются сильными,- доходы от телевидения в 2021 году были стабильными после сбоев и снижения в 2020-м, а новый цикл прав на соревнования среди мужских клубов УЕФА (с сезона-2021/22 по сезон-2023/24 - прим. ТАСС) привел к дальнейшему росту доходов от прав на телевизионные трансляции".

"Призовой фонд трех клубных турниров УЕФА увеличится на 11% до более чем €2,7 млрд в год. Это увеличение распространяется по всей пирамиде футбола. Солидарные выплаты за развитие молодых игроков клубам, не участвующим в клубных турнирах УЕФА, по прогнозам, увеличатся более чем на 60%", - отметил глава УЕФА.

Президент УЕФА подчеркнул, что эти показатели не являются единственными, свидетельствующими о высоком уровне доверия к футболу, несмотря на пандемию коронавируса. "Доходы от спонсорства выросли в 2020 году и, по прогнозам, снова вырастут в 2021-м по сравнению с 2019-м. Инвестиции владельцев клубов остаются на высоком уровне, клубы продолжают своевременно платить зарплату игрокам и выполнять трансферные обязательства, несмотря на проблемы с денежными потоками. Клубы были активны во время зимнего трансферного окна по сравнению с тремя предыдущими, довольно спокойными", - добавил он.

"Коронавирусный кризис также показал, насколько важной частью европейской жизни является футбол, - для многих он был настоящим спасательным кругом. Не буду делать смелых прогнозов на предстоящий год, за исключением того, что, независимо от того, сохранится пандемия или исчезнет, европейский футбол останется сильным, стабильным и единым в 2022 году", - резюмировал Чеферин.