Бобслеист Гайтюкевич заявил, что медальные ожидания болельщиков не давят на него в Пекине

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Победитель этапа Кубка мира по бобслею в латвийской Сигулде россиянин Ростислав Гайтюкевич легко переносит психологическое давление, обусловленное ожиданиями отечественных болельщиков стать призером Олимпиады в Пекине. Об этом Гайтюкевич рассказал журналистам.

В сезоне-2021/22 экипаж Гайтюкевича кроме победы на латвийском этапе Кубка мира занимал также третьи места на этапах в германском Альтенберге (в двойках и дважды - в четверках) и швейцарском Санкт-Морице (в четверках). На тестовых соревнованиях, проходивших на олимпийской трассе Пекина в октябре, россиянин стал третьим в двойках.

"Медальные ожидания, связанные со мной, на меня нисколько не давят, потому к себе я порой предъявляю еще большие требования, - сказал Гайтюкевич. - Мы готовимся и покажем в Пекине все, на что способны. Соревнования такого формата, как Олимпийские игры, у меня впервые, но мы постараемся показать отличный результат".

Сборная России по бобслею прилетела в Пекин 1 февраля, 2 и 3 февраля спортсмены провели первые тренировки на олимпийской трассе.

"Чувствую я себя неплохо, но нужно еще немного времени, чтобы акклиматизация прошла полностью. Присутствует еще небольшой джетлаг, пока мы только начинаем заново знакомиться с трассой. Когда начнутся официальные тренировочные заезды, все будет куда лучше", - добавил Гайтюкевич.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.