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Олимпиада-2022 в Пекине

Бобслеист Андрианов заявил, что ему пока не удалось до конца разгадать олимпийскую трассу

По словам спортсмена, необходимо найти на трассе оптимальные траектории

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Российский бобслеист Максим Андрианов на предолимпийских тренировках постарается сделать все, чтобы понять, как можно быстро и безошибочно проехать по олимпийской трассе во время соревнований. Об этом спортсмен сообщил журналистам.

Сборная России по бобслею прилетела в Пекин 1 февраля, 2 и 3 февраля спортсмены провели первые тренировки на олимпийской трассе.

"Пока нам не удается до конца разгадать эту трассу, сейчас мы стараемся лучше узнать ее нюансы, - сказал Андрианов. - Необходимо найти идеальные выходы из виражей и оптимальные траектории".

"Если сравнивать состояние трассы с тем, что было во время тестовых заездов в октябре, то, конечно, она стала лучше. И профиль некоторых виражей тоже немного поменялся. По сравнению с Пхёнчханом эта трасса не такая коварная, там в одном месте боб во время движения даже иногда отрывался ото льда", - заметил спортсмен.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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