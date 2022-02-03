Бобслеист Андрианов рассказал о своих предпочтениях в питании на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Российский бобслеист Максим Андрианов, прибывший в Олимпийскую деревню 1 февраля, в столовой для спортсменов предпочитает брать красную рыбу, рис и овощи. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Российские бобслеисты, скелетонисты и саночники живут в Олимпийской деревне, которая находится в 75 километрах от столицы Китая и неподалеку от санно-бобслейной трассы.

"В столовой я предпочитаю брать красную рыбу, фрукты, рис и овощи, - сказал Андрианов. - Что касается красной икры, то нам сказали ничего лишнего не везти в Пекин, поэтому не стали рисковать. Но в целом в Олимпийской деревне все нормально, атмосфера классная".

Олимпийские игры стартуют 4 февраля.