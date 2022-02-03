Шибанова: российских хоккеисток на фоне проблем с ковидом спасает только формат турнира

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Женскую сборную России по хоккею на Олимпийских играх в условиях пандемии коронавируса спасает только нынешний формат турнира. Такое мнение журналистам высказала защитник команды Анна Шибанова.

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На данный момент шесть игроков команды болеют коронавирусом, двое из которых находятся в больнице. В четверг россиянки провели первую тренировку после выхода из трехдневного карантина.

"Сидели без игровой практики, многие очень долго не катались, и если вы заметили, то катание тяжело давалось, - сказала Шибанова. - Кто-то позже прилетел, кто-то раньше, кто-то в Новогорске без формы застрял".

"Есть нервозность, переживаем из-за этого, но я думаю, что по ходу турнира, на раскатках форму наберем. Я не была на прошлой Олимпиаде, и эта ситуация по сравнению с сочинской - небо и земля. Сидишь, трясешься, потому что девчонки без симптомов, а тесты показывают положительные результаты", - добавила она.

Согласно формату турнира, россиянки сыграют в четвертьфинале независимо от того, как они выступят на групповой стадии. "Спасает только то, что по ходу турнира мы можем экспериментировать, а главное - это четвертьфинал", - подчеркнула Шибанова.

Россиянки в первом матче на Олимпиаде сыграют с командой Швейцарии 4 февраля.